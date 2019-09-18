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18.09.2019 - 21:27 |

Dehşet! Eski eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi 6 yıl önce boşandığı eski eşini çocuğunun gözleri önünde bıçakladı.

Dehşet! Eski eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Olay, Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi Ahmed Arif Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, altı yıl önce boşanan R.I. ile eski eşi F.T. çocuğunun yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.I. eski eşi ve çocuğunun annesi F.T.’yi bıçakladı. F.T.’nin çığlıkları üzerine parkta bulunan vatandaşlar, R.I.’ya müdahale etmek istedi. Bu sırada, R.I. elinde bulunan bıçakla kendine zarar vermeye başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar eski eşini bıçaklayan R.I.’ya linç girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı.
Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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