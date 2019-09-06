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06.09.2019 - 14:08| DHA

Dehşet evi! Eşini öldürüp intihar etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Dehşet evi! Eşini öldürüp intihar etti

Olay, sabah saatlerinde, Çiğli'deki Atatürk Mahallesi 8930/1 Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız arasında, oturdukları apartmanın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıyıldız, yanındaki tabancayı çıkarıp eşini vurdu. Sarıyıldız ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Çift, kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıyıldız çiftinin yaşamlarının yitirdiği belirlendi. Sarıyıldız çiftinin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at ve manda kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme bürünen debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak adına hazırlanan "Tülütabak" gösterisi, 97 yıldır devam ediyor.
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