DehÅŸet evi! Kendini, eÅŸini ve kÄ±zÄ±nÄ± ateÅŸe verdi

Olay 19.00 sÄ±ralarÄ±nda Ergani ilÃ§esinin Aziziye Mahallesinde meydana geldi. UyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenÂ 4 Ã§ocuk babasÄ± Can YÄ±lmaz, iddiaya gÃ¶re eÅŸi ile tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra cinnet getirdi. Bu sÄ±rada evde bulunan benzini Ã¶nce kÄ±zÄ± Zeynep ve eÅŸi GÃ¼llÃ¼ YÄ±lmaz'Ä±n Ã¼zerine dÃ¶ken baba YÄ±lmaz ardÄ±ndan ateÅŸe verdi. EÅŸi ve kÄ±zÄ± bir anda alev topuna dÃ¶nen Can YÄ±lmaz daha sonra da kendi Ã¼zerine benzin dÃ¶kerek yaktÄ±.Â

FERYATLAR ÃœZERÄ°NE KOMÅžULARI POLÄ°SE HABER VERDÄ°

Evden duyulan feryatlar ve yangÄ±n nedeniyle komÅŸularÄ± polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekiplerine haber verdi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangÄ±na mÃ¼dahale etti. VucutlarÄ±nda Ã§eÅŸitli derecelerdeÂ yanÄ±klar bulunan aileye ise ilk mÃ¼dahale saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Can YÄ±lmaz, eÅŸi GÃ¼llÃ¼ ve kÄ±zÄ± Zeynep, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.









Hastanenin acil servisinde tedaviye alÄ±nan GÃ¼llÃ¼ YÄ±lmaz'Ä±n saÄŸlÄ±k durum aÄŸÄ±r olmasÄ±yla DiyarbakÄ±r Gazi YaÅŸargil EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edildi. Anne YÄ±lmaz'Ä±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Bu arada olay sÄ±rasÄ±nda ailenin diÄŸer 3 Ã§ocuÄŸunun ise evde olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. OlayÄ±n ardÄ±ndan eve geldiklerin korkunÃ§ manzara ile karÅŸÄ±laÅŸan 3 Ã§ocukÂ polis tarafÄ±ndan korumaya alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸtarma baÅŸlatÄ±ldÄ±.