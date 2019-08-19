MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDehşet kavga saniye saniye görüntülendi
19.08.2019 - 21:40| DHA

Dehşet kavga saniye saniye görüntülendi

Zeytinburnu'nda 4 gün önce meydana gelen bıçaklı kavgada Afgan uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dehşet kavga saniye saniye görüntülendi

Yenidoğan Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta yaşanan kavgada Afganistan uyruklu J.A bıçaklanarak öldürüldü. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlatarak çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemede olay anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, bir grubun kavga ettiği, bıçaklama olayına karışan şüphelilerin kavgadan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek aynı gün, Afgan uyruklu R.N. (25), S.K. (21), M.E.L'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve M.E.L adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.N. tutuklandı.

 

Mor boyalı koyunlarla kortej yürüyüşüUNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesindeki 846 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi mor renge boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bitlis'te terör operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis'te terör operasyonu: 9 gözaltı

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS tercih kılavuzu açıklaması

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS tercih kılavuzu açıklaması

Dehşet kavga saniye saniye görüntülendi

Dehşet kavga saniye saniye görüntülendi

On Numara sonuçları belli oldu (19 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

On Numara sonuçları belli oldu (19 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

Sıradaki Haber