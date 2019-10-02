Dehşet! Minibüs içindeki yolcularla önce yayaya sonra da...

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 71 K 0053 plakalı minibüs, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürk'e (83) ardından refüje çarptı. Kazada Hüseyin Öztürk ile minibüsteki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İranlı iş insanı dehşeti yaşadı! Esnaf ayaklarını iple bağladı...Türkiye'ye ticaret için gelen İranlı iş insanı Fatih'te kapkaççıların hedefi oldu. Motosikletli bir kişi ve esnafın amansız takibi sonucu kapkaççılardan biri ara sokaklarda yakalandı. İranlı iş insanı 10 bin dolarını geri alırken kovalamaca ve yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.