MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDehşet! Minibüs içindeki yolcularla önce yayaya sonra da...
02.10.2019 - 12:53 | | DHA

Dehşet! Minibüs içindeki yolcularla önce yayaya sonra da...

Kırıkkale’de, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan minibüs, refüje çarparak durdu. Yaya ve minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

Dehşet! Minibüs içindeki yolcularla önce yayaya sonra da...

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 71 K 0053 plakalı minibüs, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürk'e (83) ardından refüje çarptı. Kazada Hüseyin Öztürk ile minibüsteki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

İranlı iş insanı dehşeti yaşadı! Esnaf ayaklarını iple bağladı...Türkiye'ye ticaret için gelen İranlı iş insanı Fatih'te kapkaççıların hedefi oldu. Motosikletli bir kişi ve esnafın amansız takibi sonucu kapkaççılardan biri ara sokaklarda yakalandı. İranlı iş insanı 10 bin dolarını geri alırken kovalamaca ve yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anlattıkları kan dondurdu! 'Rumeysa’dan ayrıldıktan sonra kırmızı gözlü biriyle tanıştım'

Anlattıkları kan dondurdu! 'Rumeysa’dan ayrıldıktan sonra kırmızı gözlü biriyle tanıştım'

Cinsel istismar sonrası bebek cesediyle ilgili 7 kişi adliyede!

Cinsel istismar sonrası bebek cesediyle ilgili 7 kişi adliyede!

'Kim Milyoner Olmak İster?' 1 Milyonluk soru için heyecan dorukta...

'Kim Milyoner Olmak İster?' 1 Milyonluk soru için heyecan dorukta...

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe!

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe!

Sıradaki Haber