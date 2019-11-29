DehÅŸet! Ã–ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ eniÅŸtesinin baÅŸÄ±nda bekledi

Olay, GaziosmanpaÅŸa Merkez Mahallesi Salih PaÅŸa Caddesi'nde saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, bir sÃ¼re Ã¶nce cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Z.Y., aralarÄ±nda daha Ã¶nceden sorun bulunan eniÅŸtesi B.Ã–.'yÃ¼ konuÅŸmak iÃ§in Salih PaÅŸa Caddesi'ne Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Burada karÅŸÄ±laÅŸan ikili kÄ±sa sÃ¼re tartÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Z.Y. belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± silahla eniÅŸtesi B.Ã–.'ye 6 el ateÅŸ aÃ§tÄ±. VÃ¼cuduna 6 mermi isabet eden B.Ã–. aÄŸÄ±r yaralanarak yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±.

ENÄ°ÅžTESÄ°NÄ°N BAÅžINDA GÃ–ZALTINA ALINMAYI BEKLEDÄ°

Z.Y. olay yerinde kaÃ§mayarak eniÅŸtesinin baÅŸÄ±nda polislerin kendisini gÃ¶zaltÄ±na almasÄ±nÄ± bekledi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaldÄ±rgan silahÄ±yla birlikte sivil polisler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken aÄŸÄ±r yaralanan B.Ã–. hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. B.Ã–. doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

SALDIRGANIN EÅžÄ° 1 AY Ã–NCE Ä°NTÄ°HAR ETMÄ°Åž

ÅžÃ¼pheli Z.Y.'nin eÅŸinin, 1 ay Ã¶nce aÄŸabeyinin Sancaktepe'deki evinde intihar ettiÄŸi iddia edildi.

Â