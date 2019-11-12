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12.11.2019 - 13:24 | | İHA

Dehşet saçtı! Önce eşini sonra annesi ile yeğenini...

Batman'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, önce 4 yakınını ardından da kendini bıçaklayarak yaraladı.

Dehşet saçtı! Önce eşini sonra annesi ile yeğenini...

Olay, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 42 yaşındaki Muhyettin I., önce eşi Nefise I., annesi Fatma I. ile isimleri öğrenilemeyen ablası ve 3 yaşındaki yeğenini ardından da aynı bıçakla kendini yaraladı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

İş adamının öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden iddia!Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.
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