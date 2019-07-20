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20.07.2019 - 17:19| İHA

Dehşete düşüren görüntü! Aniden önüne atladı ve...

Van’ın Erciş ilçesinde seyir halindeki TIR'ın önüne aniden kendini atan şahıs ağır yaralandı.

Dehşete düşüren görüntü! Aniden önüne atladı ve...

Alınan bilgilere göre kaza, Ağrı-Van karayolu üzerindeki Halim Hoca Camii karşısında meydana geldi. Yol kenarında bekleyen Medeni K. (46), Ağrı istikametine gitmekte olan A.Y. yönetimindeki 27 ASR 42 plakalı TIR'ın önüne aniden kendisini attı. TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dehşete düşüren görüntü! Aniden önüne atladı ve...Van’ın Erciş ilçesinde seyir halindeki TIR'ın önüne aniden kendini atan şahıs ağır yaralandı.
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