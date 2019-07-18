DehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ DÃ¶verek bu hale getirdiler

Ahmet BingÃ¶l arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte 12 Temmuz Cuma gÃ¼nÃ¼Â AydÄ±n KuÅŸadasÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen genÃ§lik festivaline katÄ±ldÄ±. Saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda ise 4 arkadaÅŸÄ± ile birlikte Davutlar PlajÄ±'ne geÃ§erek, oturmaya baÅŸladÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re yanlarÄ±na 2 Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi geldi

GÃ¼venlik gÃ¶revlileri, genÃ§lere alkol alÄ±p almadÄ±klarÄ±nÄ± sordu. Ahmet BingÃ¶l ile gÃ¼venlik gÃ¶revlileri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Olay yerine, baÅŸka gÃ¼venlik gÃ¶revlileri de geldi. BingÃ¶l'Ã¼n iddiasÄ±na gÃ¶re gÃ¼venlik gÃ¶revlileri, BingÃ¶l'Ã¼Â biraz ileriye gÃ¶tÃ¼rerek, darbetti.



Olaydan sonra KuÅŸadasÄ± Devlet Hastanesi'nde tedavi olan BingÃ¶l, darp raporu aldÄ±. Davutlar Polis AmirliÄŸi'ne giderek, ÅŸikayetÃ§i oldu.Â

BingÃ¶l'Ã¼ darbettiÄŸi iddia edilen 3 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin polis tarafÄ±ndan ifadeleri alÄ±ndÄ±. Ahmet BingÃ¶l, kendisini darbedenlerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isterken, baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.