Dehşeti anlattı! 'Öleceğimi hissettim...'

Karabağlar ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Mihrinaz Özçelik, kurbanlık almak için gittiği bir sanayi sitesinde yakınında, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek tarafından ısırılan Özçelik'in yardım çığlıklarına çevrede bulunan esnaf yetişti. Kolundan ve bacağından yaralanan kadın, bir süre hastanede tedavi gördü.

Kuduz olma ihtimaline karşı doktorlar tarafından gerekli tedbirler alınan Özçelik, hastaneden çıktıktan sonra tedavisine şimdi evde devam ediyor. Günlerini pansuman ve aşı yaptırarak geçiren Özçelik, bacaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte güçlük çekiyor. Mihrinaz Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıklara bakarken köpeğin aniden kendisine saldırdığını söyledi.



'ÇOK KORKTUM'

Bir süre yerde köpekle mücadele ettiğini anlatan Özçelik, "Önce bacağımdan ardından kolumdan ısırdı. Can havliyle bağırdığımı hatırlıyorum. O esnada çok korktum. Sonra yakındaki esnaf sesimi duyup geldi. Onlar da başta korktu müdahale edemediler. Mobilyacı esnafı beni sürükleyerek köpeğin elinden kurtardı. Öleceğimi hissettim, kurtulduğuma şükrettim. Çünkü boğazıma da yapışabilirdi." dedi.

Köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu vurgulayan Özçelik, böylesi saldırgan köpeklerin kontrol altında tutulması gerektiğine işaret etti.

Bacaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte zorlandığını dile getiren Özçelik, "Özellikle o bölgede önlem alınması gerekiyor. Allah muhafaza ya küçük bir çocuğa saldırsaydı. Bu köpeğin daha önce başka kişileri ısırdığını söylediler. O gün ölebilirdim, bunun hesabını kim verecekti. O yüzden herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Köpek şu anda hayvan barınağında. Kim sorumluysa cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.