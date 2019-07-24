MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDehşeti anlattı! 'Öleceğimi hissettim...'
24.07.2019 - 11:20| AA

Dehşeti anlattı! 'Öleceğimi hissettim...'

İzmir'de, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kadın, yaşadığı korku dolu anlardan sonra hayatta kaldığına şükrediyor.

Dehşeti anlattı! 'Öleceğimi hissettim...'

Karabağlar ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Mihrinaz Özçelik, kurbanlık almak için gittiği bir sanayi sitesinde yakınında, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek tarafından ısırılan Özçelik'in yardım çığlıklarına çevrede bulunan esnaf yetişti. Kolundan ve bacağından yaralanan kadın, bir süre hastanede tedavi gördü.

Kuduz olma ihtimaline karşı doktorlar tarafından gerekli tedbirler alınan Özçelik, hastaneden çıktıktan sonra tedavisine şimdi evde devam ediyor. Günlerini pansuman ve aşı yaptırarak geçiren Özçelik, bacaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte güçlük çekiyor. Mihrinaz Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıklara bakarken köpeğin aniden kendisine saldırdığını söyledi.

'ÇOK KORKTUM'

Bir süre yerde köpekle mücadele ettiğini anlatan Özçelik, "Önce bacağımdan ardından kolumdan ısırdı. Can havliyle bağırdığımı hatırlıyorum. O esnada çok korktum. Sonra yakındaki esnaf sesimi duyup geldi. Onlar da başta korktu müdahale edemediler. Mobilyacı esnafı beni sürükleyerek köpeğin elinden kurtardı. Öleceğimi hissettim, kurtulduğuma şükrettim. Çünkü boğazıma da yapışabilirdi." dedi.

Köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu vurgulayan Özçelik, böylesi saldırgan köpeklerin kontrol altında tutulması gerektiğine işaret etti.

Bacaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte zorlandığını dile getiren Özçelik, "Özellikle o bölgede önlem alınması gerekiyor. Allah muhafaza ya küçük bir çocuğa saldırsaydı. Bu köpeğin daha önce başka kişileri ısırdığını söylediler. O gün ölebilirdim, bunun hesabını kim verecekti. O yüzden herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Köpek şu anda hayvan barınağında. Kim sorumluysa cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk damat son yolculuğuna uğurlandı!Ankara'nın Sincan ilçesinde kına töreninde akrabaları arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada havaya ateş açılması üzerine seken kurşunla yaşamını yitiren damat Hüseyin Furkan Koca (16), toprağa verildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da büyük panik! 20 dakika sürdü...

Bursa'da büyük panik! 20 dakika sürdü...

Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

Valilik'ten sahte içki açıklaması

Valilik'ten sahte içki açıklaması

YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon yerleştirme sonuçları açıklandı

YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon yerleştirme sonuçları açıklandı

Sıradaki Haber