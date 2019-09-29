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29.09.2019 - 12:21 | | DHA

Dehşeti yaşadılar! 9 kişi 2,5 saat sonra kurtarıldı

Diyarbakır’da, bağlı olduğu makaranın raydan çıkması sonucu düşmeye başlayıp, 1'inci katta sıkışan asansörde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Dehşeti yaşadılar! 9 kişi 2,5 saat sonra kurtarıldı

Olay, dün gece saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada meydana geldi. Binanın 2'nci katında 1'i çocuk 9 kişi dışarı çıkmak için asansöre bindi. Bu sırada bağlı olduğu makaranın raydan çıkması sonucu asansörün kabini, düşüp, 1'inci katta sıkıştı. Kabinin içinde mahsur kalan 9 kişi çığlık atıp yardım istemeye başladı. Çığlıkları duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine binaya sağlık, itfaiye ve asansör firması yetkilileri sevk edildi.

Gelen ekipler, 9 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri, asansörün üst kapağını kesip yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla mahsur kalanları kurtardı. Yapılan sağlık kontrolünde, 9 kişinin de durumunun iyi olduğu belirlendi. Olayın ardından mahsur kalanların asansör firmasından şikayetçi olacakları öğrenildi.

 

 

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