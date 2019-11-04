Dehşetin Dişleri filmi konusu nedir? Dehşetin Dişleri filmi oyuncuları

DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?



Avustralya'nın büyüleyici ama bir o kadar da tehlikeli olan açık sularında, deniz sevkiyatında çalışan Luke, kendisini ziyarete gelen eski sevgilisi Kate, kardeşi Matt ve Suzie'yi bir tekne turuna davet eder. Endonezya kıyısına doğru seyahat etmeyi planlayan grubu, Avustralya sularındaki Büyük mercan kayalıkları bölgesinde hiç de hoş olmayan sürprizler beklemektedir. Kayaklıklarda parçalanan tekne alabora olarak batar, yolcularının ise sadece 2 seçeneği vardır: ya enkaz üzerine bir umut kurtarılmayı bekleyecekler ya da köpek balıklarının cirit attığı bu sularda en yakındaki adaya, 20 mil kadar yüzeceklerdir. Fazla yol almaya fırsat kalmaz ve peşlerine takılan büyük beyaz köpek balığı suları kana boyar.

DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİ OYUNCULARI



Damian Walshe-Howling - Luke



Gyton Grantley Gyton Grantley - Matt



Adrienne Pickering - Suzie



Zoe Naylor - Kate



Kieran Darcy-Smith - Warren