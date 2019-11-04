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04.11.2019 - 18:35 |

Dehşetin Dişleri filmi konusu nedir? Dehşetin Dişleri filmi oyuncuları

Orjinal adı The Reef olan ve 2010 yılında gösterime girip oldukça beğeni toplayan Dehşetin Dişleri filmi, bu akşam ekranlara geliyor. Peki büyük bir heyecana sahne olacak Dehşetin Dişleri filminin konusu nedir? İşte bu sorunun yanıtı ve Dehşetin Dişleri filmi oyuncuları...

Dehşetin Dişleri filmi konusu nedir? Dehşetin Dişleri filmi oyuncuları

DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Avustralya'nın büyüleyici ama bir o kadar da tehlikeli olan açık sularında, deniz sevkiyatında çalışan Luke, kendisini ziyarete gelen eski sevgilisi Kate, kardeşi Matt ve Suzie'yi bir tekne turuna davet eder. Endonezya kıyısına doğru seyahat etmeyi planlayan grubu, Avustralya sularındaki Büyük mercan kayalıkları bölgesinde hiç de hoş olmayan sürprizler beklemektedir. Kayaklıklarda parçalanan tekne alabora olarak batar, yolcularının ise sadece 2 seçeneği vardır: ya enkaz üzerine bir umut kurtarılmayı bekleyecekler ya da köpek balıklarının cirit attığı bu sularda en yakındaki adaya, 20 mil kadar yüzeceklerdir. Fazla yol almaya fırsat kalmaz ve peşlerine takılan büyük beyaz köpek balığı suları kana boyar.

DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİ OYUNCULARI

Damian Walshe-Howling - Luke

Gyton Grantley Gyton Grantley - Matt

Adrienne Pickering - Suzie

Zoe Naylor - Kate

Kieran Darcy-Smith - Warren

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