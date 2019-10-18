18.10.2019 - 23:37 |
Deli Aşk filmi başrol oyuncuları | Deli Aşk filmi konusu
Deli Aşk filmi TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Murat Dündar ve Murat Emre Kaman'ın yer aldığı Deli Aşk filmi 2017 yılında vizyona girdi. Komedi türünde çekilen Deli Aşk filmi 6 hafta boyunca vizyonda kalırken 376.367 seyirci tarafından izlendi.
Deli Aşk filmi TV ekranında izleyici ile buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren Deli Aşk filminin başrollerinde Emrah Kaman ve Pelin Akil yer alıyor. Film vizyona girdiği tarihten itibaren 6 hafta boyunca vizyonda kalırken 376.367 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 4.397.793,86 TL hasılat elde etti.
Deli Aşk, Maraş dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayları konu ediyor.
DELİ AŞK OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER
Emrah Kaman - Ekrem
Pelin Akil - Neşe
Şafak Pekdemir - Zeynep
Burak Çelik - Jeremy Jackson
Toygan Avanoğlu - Fuat
Nilperi Şahinkaya - Melodi