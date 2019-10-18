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18.10.2019 - 23:37 |

Deli Aşk filmi başrol oyuncuları | Deli Aşk filmi konusu

Deli Aşk filmi TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Murat Dündar ve Murat Emre Kaman'ın yer aldığı Deli Aşk filmi 2017 yılında vizyona girdi. Komedi türünde çekilen Deli Aşk filmi 6 hafta boyunca vizyonda kalırken 376.367 seyirci tarafından izlendi.

Deli Aşk filmi başrol oyuncuları | Deli Aşk filmi konusu

Deli Aşk filmi TV ekranında izleyici ile buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren Deli Aşk filminin başrollerinde Emrah Kaman ve Pelin Akil yer alıyor. Film vizyona girdiği tarihten itibaren 6 hafta boyunca vizyonda kalırken 376.367 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 4.397.793,86 TL hasılat elde etti.

Deli Aşk, Maraş dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayları konu ediyor.

DELİ AŞK OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Emrah Kaman - Ekrem

Pelin Akil - Neşe

Şafak Pekdemir - Zeynep

Burak Çelik - Jeremy Jackson

Toygan Avanoğlu - Fuat

Nilperi Şahinkaya - Melodi

 

 

 

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