Deli Aşk filmi başrol oyuncuları kimler? Deli Aşk filmi konusu

Çekimlerinin Adana ve İstanbul'da yapıldığı Deli Aşk filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu 'Kaçma Birader' filmine imza atan Murat Kaman ile Emrah Kaman'ın yazdığı 'Deli Aşk' filminin yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar yapıyor.

DELİ AŞK FİLMİ KONUSU

Maraş Dondurmacısı 'Ekrem’in, sevdiği kız 'Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda; Emrah Kaman, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Toygan Avanoğlu, Nilperi Şahinkaya, Burak Çelik, Gülhan Tekin yer alıyor. Cem Yılmaz ve Zafer Algöz de filme özel performanslarıyla konuk oluyorlar.

DELİ AŞK FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Deli Aşk filminin başrollerinde Emrah Kaman, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Gülhan Tekin, Burak Çelik, Toygan Avanoğlu, Nilperi Şahinkaya, Muhittin Korkmaz, Hakan Altun, Zafer Algöz, Cem Yılmaz, Yasemin Öztürk, ve Abdullah Şahin yer alıyor.