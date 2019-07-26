26.07.2019 - 14:13
Deli Aşk filminin konusu nedir?
Romantik-komedi türündeki Deli Aşk filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. İzlemeyenlerin merakla sorguladığı Deli Aşk filmi 2017'de vizyona girmişti. Murat Kaman ve Murat Dündar'ın yönettiği Deli Aşk filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
Deli Aşk Film Konusu: Maraş dondurmacısı Ekrem'in (Emrah Kaman), sevdiği kız Neşe'nin (Pelin Akil) kalbini kazanabilmek için yaptıkları ve bu sırada başına gelen komik olaylar filmde anlatılıyor.
Deli Aşk filminin yapımcıları arasında bulunan Cem Yılmaz, filmde konuk oyuncu olarak psikolog rolünde oynadı.
OYUNCULAR KİMLER?
Emrah Kaman
Pelin Akil
Toygan Avanoğlu
Şafak Pekdemir
Nilperi Şahinkaya
Burak Çelik
Cem Yılmaz
Gülhan Tekin
Zafer Algöz
Hakan Altun
Yasemin Öztürk
Abdullah Şahin