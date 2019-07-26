Deli Aşk filminin konusu nedir?

Deli Aşk Film Konusu: Maraş dondurmacısı Ekrem'in (Emrah Kaman), sevdiği kız Neşe'nin (Pelin Akil) kalbini kazanabilmek için yaptıkları ve bu sırada başına gelen komik olaylar filmde anlatılıyor.

Deli Aşk filminin yapımcıları arasında bulunan Cem Yılmaz, filmde konuk oyuncu olarak psikolog rolünde oynadı.

OYUNCULAR KİMLER?

Emrah Kaman

Pelin Akil

Toygan Avanoğlu

Şafak Pekdemir

Nilperi Şahinkaya

Burak Çelik

Cem Yılmaz

Gülhan Tekin

Zafer Algöz

Hakan Altun

Yasemin Öztürk

Abdullah Şahin