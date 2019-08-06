Deli Yürek: Bumerang Cehennemi filmi konusu ve başrol oyuncuları

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın yer aldığı film1.053.685 seyirci tarafından izlenirken gişede 2.996.122,30 TL hasılat elde etti. Başrollerinde Kenan İmirzalioğlu, Hikmet Karagöz, İştar Gökseven, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zara, Zafer Ergin, Melda Bekcan yer alıyor.

DELİ YÜREK: BUMERANG CEHENNEMİ FİLMİ KONUSU

Yusuf Miroğlu, güneydoğunun terör ortamında beraber askerlik yaptığı arkadaşının düğününe katılmak için Diyarbakır’a gider. O bölgede saygın bir adamın oğlu olan Cemal, Yusuf ve nişanlısı Zeynep’i büyük bir mutluluk ve kutlamalarla karşılar. Bu düğün, bölgedeki kargaşa dolayısıyla, Cemal ve müstakbel eşi Leyla’nın aileleri arasında oluşan gerginliğin sona ermesinde, barış ve umudun simgesi olur. Karanlık günler yine de geçmişte kalmaz. Cemal düğün günü vurularak öldürülür. Ve hemen ardından, katil de, düğünde şüpheli bir şekilde öldürülür.

Yusuf, bu olayın ardından çok fazla üzülür ve arkadaşının basit bir cinayete kurban gitmediğinden şüphe etmeye başlar. Cemal’in, bölgede istikrarı sağlamış olan, barış yanlısı komiserin suikastı hakkında haberdar edildiğini hatırlar. Cemal, bildikleri yüzünden mi öldürülmüştü? Cemal’in ölümünden de aynı kişiler mi sorumluydu? Yusuf, bu soruların cevabını bulmakta kararlıdır. Bunu gerçekleştirmek, söz konusu tehlikeli bölgede çok da kolay değildir. Yusuf, askerken komutanı olan Bozo’dan yardım alır.

Yusuf, Bozo’nun radikal tutumlarını her zaman için onaylamasa da, bu bölgede çok fazla oyun oynandığını öğrenmiş oluruz. Olaylar gelişirken, sadece Cemal’in katillerinin kim olduğunu merak etmekle kalmaz, masum insanların acı çekmesine rağmen, terörün sona ermemesinde çıkarı olan kişilerin kim olduğuyla ve barışı neden istemedikleriyle daha çok ilgilenmeye başlarız.

Deliyürek-Bumerang Cehennemi, Türkiye’nin en popüler televizyon dizilerinden biri olan Deliyürek’in sinemaya uyarlamasıdır. Yusuf, hukuk sisteminin zayıflaması, siyasetçilerin yozlaşması ve insanların hayal kırıklıklarına uğraması sonucunda ortaya çıkan karanlık güçlere karşı direnmekte kararlı bir kahramandır. Özetle Yusuf, modern çağın Robin Hood’u ve temiz toplumun bir sembolüdür. İzleyici, filmde değinilen her konuyla, medyayı ve kamuoyunu meşgul eden günlük olayların ardında dönen olaylar hakkında bilgi edinir. Dikkatimiz, bu perspektiften, terörün çok sayıda can aldığı güneydoğuya yönelir.