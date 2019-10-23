Deliha 2 filmi nerede çekildi? Deliha 2 oyuncu kadrosu

Deliha 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Gupse Özay'ın yer aldığı Deliha 2 filminin başrollerinde Gupse Özay, Eda Ece, Ali Çelik, Derya Alabora, Ersin Eden, Hülya Duyar, Aksen Bonfil, Mert Öner, Fatih Özkan, Özlem Akınözü, Mehmet Er, Şeyma Gökşenli yer alıyor.

DELİHA 2 FİLMİ KONUSU

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filminin çekimleri, Yılmaz Erdoğan’ın iki yıl önce Köyceğiz’e bağlı Döğüşbelen köyünde satın aldığı çiftliğinde yapıldı. Bir film platosu, oyuncular için pansiyon da olan çiftlikte, futbol sahası, bir büyük çardak ve meyve bahçesi bulunuyor.