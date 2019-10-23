MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDeliha 2 filmi nerede çekildi? Deliha 2 oyuncu kadrosu
23.10.2019 - 10:12 |

Deliha 2 filmi nerede çekildi? Deliha 2 oyuncu kadrosu

Deliha 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Gupse Özay'ın yer aldığı Deliha 2 filmi Temmuz 2018 yılında vizyona girdi. Komedi türünde çekilen film vizyona girdiği tarihten itibaren 19 hafta boyunca vizyonda kalırken 2.106.154 seyirci sayısına ulaştı. Filmin gişeden elde ettiği gelir ise 24.589.811,48 TL hasılat elde etti. Peki Deliha 2 filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Deliha 2 filmi nerede çekildi? Deliha 2 oyuncu kadrosu

Deliha 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Gupse Özay'ın yer aldığı Deliha 2 filminin başrollerinde Gupse Özay, Eda Ece, Ali Çelik, Derya Alabora, Ersin Eden, Hülya Duyar, Aksen Bonfil, Mert Öner, Fatih Özkan, Özlem Akınözü, Mehmet Er, Şeyma Gökşenli yer alıyor.

DELİHA 2 FİLMİ KONUSU

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filminin çekimleri, Yılmaz Erdoğan’ın iki yıl önce Köyceğiz’e bağlı Döğüşbelen köyünde satın aldığı çiftliğinde yapıldı. Bir film platosu, oyuncular için pansiyon da olan çiftlikte, futbol sahası, bir büyük çardak ve meyve bahçesi bulunuyor.

 

Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Kütahya... Mezarlıktaki kabirler tek tek taşınıyor

Yer: Kütahya... Mezarlıktaki kabirler tek tek taşınıyor

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

Büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm izle...

Sıradaki Haber