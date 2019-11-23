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23.11.2019 - 18:53 |

Deliha ne zaman çekildi? Deliha oyuncuları kimler? Filmin konusu nedir?

2014 Yılında vizyona giren Deliha filmini Hakan Algül yönetti. Komedi türündeki Deliha filminin başrolünü başarılı oyuncu Gupse Özay üstleniyor. Daha önce izlemeyenlerin merakla araştırdığı Deliha filminin oyuncuları ve konusu haberimizde...

Deliha ne zaman çekildi? Deliha oyuncuları kimler? Filmin konusu nedir?

Deliha filminin konusu, Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay
Derya Alabora
Barış Arduç
Cihan Ercan

Eşi ve komşusuna kurşun yağdırdı!Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, İ.D., tartıştığı eşi Y.D. ve komşusu A.G.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, İ.D. kaçtı.
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