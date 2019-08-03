Deliormanlı filmi konusu nedir? Deliormanlı oyuncuları kimlerdir?

Deliormanlı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1 Nisan 2016 yılında vizyona giren Deliormanlı filminin yönetmen koltuğunda Murat Şeker yer alıyor. Vizyonda 7 hafta kalan film 149.010 seyirci tarafından izlenirken gişeden 1.606.780,93 TL hasılat elde etti. Peki Deliormanlı filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?



DELİORMANLI FİLMİ KONUSU VE BAŞROL OYUNCULARI

“Deliormanlı” lakabıyla bilinen Savaş Türkyılmaz, Avrupa şampiyonluğu olan milli bir boksördür. Eşini kaybettikten sonra ringleri terk eden Deliormanlı, gerçekten sırra kadem basar. Fakat annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi masrafları kabarmıştır. Para bulmak adına ringlere geri dönme kararı alır. Hülya Yiğit ile Deliormanlı'nın arkasındaki hikayeyi merak ederek Savaş'ın peşine düşen bir televizyon gazetecisidir.

Deliormanlı büyük final maçına hazırlanırken onun ve Hülya’nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Kara’dır... Başrollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve Gürkan Uygun'un paylaştığı filmde Danny Williams, Sema Poyraz, Murat Serezli, Murat Akkoyunlu, Derya Şensoy, Altan Gördüm gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.