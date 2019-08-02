Deliormanlı filmi konusu ve başrol oyuncuları

Deliormanlı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in yer aldığı film 7 hafta boyunca vizyonda kalırken 149.010 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 1.606.780,93 TL hasılat elde etti. Avrupa Şampiyonu bir boksörün eşini kaybettikten sonra herkesten uzak bir hayat yaşamaya başlar. Annesinin tedavi masrafları için yeniden ringlere dönme kararı alan Deliormanlı bir iddialaşma sonucu büyük bir final maçına çıkar. Savaş'ın önündeki tek engel ise mafya babası Tahsin Kara'dır.

DELİORMANLI FİLMİ KONUSU VE BAŞROL OYUNCULARI

“Deliormanlı” lakabıyla bilinen Savaş Türkyılmaz, Avrupa şampiyonluğu olan milli bir boksördür. Eşini kaybettikten sonra ringleri terk eden Deliormanlı, gerçekten sırra kadem basar. Fakat annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi masrafları kabarmıştır. Para bulmak adına ringlere geri dönme kararı alır. Hülya Yiğit ile Deliormanlı'nın arkasındaki hikayeyi merak ederek Savaş'ın peşine düşen bir televizyon gazetecisidir.

Deliormanlı büyük final maçına hazırlanırken onun ve Hülya’nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Kara’dır... Başrollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve Gürkan Uygun'un paylaştığı filmde Danny Williams, Sema Poyraz, Murat Serezli, Murat Akkoyunlu, Derya Şensoy, Altan Gördüm gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.