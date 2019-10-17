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17.10.2019 - 10:32 |

Della Miles kimdir?

Geçtiğimiz aylarda Müslüman olduğunu açıklayan ABD'li sanatçı Della Miles Türk askerine harekatta başarı diledi. Peki, Della Miles kimdir? Della Miles kimlere vokalistlik yapmıştır?

Della Miles kimdir?

Türk askerine harekatta başarı dileyen Miles, bölgede bir an önce huzurun sağlanması dileğinde bulundu.Öğleden sonra beraberinde bir grup ile Akçakaleye gelen Della Miles, Suriye sınırına yakın bir noktada gazetecilere açıklama yaptı. İlgiyle karşılaşan Miles, herkesin sınıra gelerek olayları yerinde görmesini istedi. Yaşananların uzaktan bakıldığı gibi olmadığını anlatan Miles, "İnsanlığı önemseyen herkes buraya gelmeli. İnsani bir görev olarak Türkiyenin bu harekatı desteklenmeli" dedi. Türk askerine destek veren Miles, "Ben sınır ötesinde kardeşim gibi gördüğüm askerlerin bir an önce harekatı başarıyla tamamlayarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu. (DHA)

DELLA MİLES KİMDİR?

Uzun yıllar müzik dünyasında Michael Jackson’ın vokalisti olarak tanınan Della Miles 2018 yılında Türkiye’de gündem olmuştur. Gündeme gelme sebebi ise, daha önce tatil için geldiği, Muğla’ya yerleşmesi olmuştur. Muğla Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi’ne yerleşen usta isim dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilmektedir.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan ABD’li Della Miles, Türkiye’de Müslüman oldu. Şarkıcılığın yanında şarkı yazarlığı da yapan Della Miles Teksas'ta dünyaya geldi.

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