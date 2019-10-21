Demet Akalın-Berkay kavgasında ikinci perde!

Şarkıcı Berkay ile yaşadığı polemik ile gündeme gelen Demet Akalın son olarak Etiler'de vereceği konser öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Berkay Hanımını sustursun diyen Demet Akalın, Bir kadın adamı vezir de eder rezil de açıklamasında bulundu. Bunun üzerine Berkay'dan yapılan açıklamada daha önce 50 kez küsüp barıştıklarını ifade eden Berkay bu kez barışmayacağını ifade etti.

Meslektaşı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’le hediye ettiği pahalı marka saat yüzünden polemiğine giren popçu Demet Akalın, önceki gece Etiler Sahne İstanbul’daydı.

Mekana pijamalarla gelen şarkıcı, saat polemiğiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Beni konuşturmayın. Berkay, hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de” açıklamasında bulundu.

Berkay ise Demet Akalın’ın eşine hediye ettiği saati satmaya çalışmadıklarını söyledi. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Berkay, “Demet’le daha önce 50 defa küsmüşüzdür, onun huyudur. Zaten hediye edilen eşya karşı tarafın olur” dedi.