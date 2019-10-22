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22.10.2019 - 11:43 |

Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir yaşı...

Demet Özdemir kimdir? Son olarak Erkenci Kuş dizisindeki rolü ile herkesin beğenisini kazanan Demet Özdemir yeni dizisi ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Evim dizisinde rol alacak Demet Özdemir'e İbrahim Çelikkol eşlik edecek. Peki, Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir yaşı kaç?

Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir yaşı...

26 Şubat 1992'de Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda Dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırmıştır. Star TV'de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynamıştır.

2016 Haziran ayından itibaren Fox Tv de yayınlanmış olan No:309 adlı dizide "Lale" karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde "Aysel" karakterini canlandırmıştır.

2018'de Erkenci Kuş adlı dizide "Sanem" karakterini canlandırmıştır. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Ortadoğunun en prestijli ödül töreni Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Ölmek üzere olan köpeği tedavi etmedi!Rusya'da bir veteriner, otomobilin çarptığı köpeği, yanında veterinerlik pasaportu olmadığı gerekçesiyle tedavi etmedi. Yaralı köpek, veteriner kliniğinin kapısında can verdi. O anlar, görgü tanığının kamerasına yansıdı.
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