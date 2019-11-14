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14.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Demidenko Sabancı Müzesi’nde

Rus piyano ekolünün uluslararası arenadaki en güçlü yorumcularından usta piyanist Nikolai Demidenko, yarın 20.00’de Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de sahne alacak.

Demidenko Sabancı Müzesi’nde

İlk kez Monreal (1976) ve Tchaikovsky (1978) yarışmalarının finalisti olarak dikkatleri üzerine çeken Demidenko, 1985’te Moskova Radyo Senfoni Orkestrası ile çıktığı Avrupa Turnesi ile uluslararası arenada adını duyurdu. Dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle aynı sahneyi paylaşan ve 40 yıldan uzun bir süredir sahnelerde olan Demidenko’nun bugüne kadar yayınlanmış 40 albümü bulunuyor. 

İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.
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