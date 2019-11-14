Demidenko Sabancı Müzesi’nde

İlk kez Monreal (1976) ve Tchaikovsky (1978) yarışmalarının finalisti olarak dikkatleri üzerine çeken Demidenko, 1985’te Moskova Radyo Senfoni Orkestrası ile çıktığı Avrupa Turnesi ile uluslararası arenada adını duyurdu. Dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle aynı sahneyi paylaşan ve 40 yıldan uzun bir süredir sahnelerde olan Demidenko’nun bugüne kadar yayınlanmış 40 albümü bulunuyor.