14.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Demidenko Sabancı Müzesi’nde
Rus piyano ekolünün uluslararası arenadaki en güçlü yorumcularından usta piyanist Nikolai Demidenko, yarın 20.00’de Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de sahne alacak.
İlk kez Monreal (1976) ve Tchaikovsky (1978) yarışmalarının finalisti olarak dikkatleri üzerine çeken Demidenko, 1985’te Moskova Radyo Senfoni Orkestrası ile çıktığı Avrupa Turnesi ile uluslararası arenada adını duyurdu. Dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle aynı sahneyi paylaşan ve 40 yıldan uzun bir süredir sahnelerde olan Demidenko’nun bugüne kadar yayınlanmış 40 albümü bulunuyor.