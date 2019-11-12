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12.11.2019 - 09:56 | | DHA

Demir çubuklu vahşet! Kaçmak istedi ama...

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tartıştığı arkadaşı E.M.Ö.'nün (16) başına demir sopayla vurduğu Ramazan Demirer (16), hayatını kaybetti.

Demir çubuklu vahşet! Kaçmak istedi ama...

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Fatih Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Demirer, arkadaşı E.M.Ö. ile sokakta bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.M.Ö., Demirer'in başına demir sopayla vurdu. Aldığı darbeyle yaralanan Demirer, oradan uzaklaşmak istedi. Demirer, yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demirer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Demirer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.M.Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Feci olay! Geri geri manevra yaparken ezdiİstanbul Fatih'te Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.
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