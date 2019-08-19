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19.08.2019 - 08:31| CİHAT ASLAN / İstanbul

Demir Kilise selden etkilendi

Balat’ta restore edilerek geçen yıl açılışı yapılan Sveti Stefan Kilisesi’nde (Demir Kilise), sağanak yağıştan dolayı su sızıntısı yaşandı.

Demir Kilise selden etkilendi

İkonaların bazılarının arkasından ve kilisenin altındaki duvarlardan su aktı. Ayrıca kilisenin karşısındaki Metoh Müzesi’nde de su baskını yaşandı. Konu ile ilgili Milliyet’e konuşan Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze, “Kilise’deki bir olukta heralde tıkanma oldu. Çok büyük birşey değil. Müzeyi ise her yağmurda su basıyor” dedi.

Demir Kilise selden etkilendi

Küçük Ayasofya’yı da su bastı

İstanbul’da şiddetli sağanak yağıştan, Fatih’te bulunan yaklaşık 1500 yıllık Küçük Ayasofya Camii de nasibini aldı. Sel sularının bastığı cami geçici olarak ibadete kapatıldı. Cami içindeki suları dün sabah saatlerinde itfaiye ekipleri tahliye etti. Ardından cami içinde bulunan ve su baskınından etkilenen eşyalar dışarı çıkarıldı. Fatih Belediyesi sosyal tesisleri de su baskınlarından etkilendi. Burada da itfaiye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışmalarına başladı.

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