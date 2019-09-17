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17.09.2019 - 15:47 | | DHA

Demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Nevşehir'de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kent merkezi, 15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanı yakınlarında bulunan apartmanın giriş katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği kurtardı. Sokak köpeği Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası, hayvan barınağına götürüldü.

Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.
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