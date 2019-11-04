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04.11.2019 - 22:34 | | AA

Demirler motosikletin üzerine düştü! Feci şekilde can verdi

İzmir'in Bornova ilçesinde, forkliftteki demirlerin sepetli motosikletin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Demirler motosikletin üzerine düştü! Feci şekilde can verdi

Alınan bilgiye göre, Doğanlar Mahallesi 1610 Sokak'ta seyir halindeki forkliftte yüklü olan demirlere, H.C. (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın ardından demirler sokaktan geçen sepetli motosikletin üzerine düştü.

Motosiklette bulunan Gül E. (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Döne E. (20) ile hafif yaralanan Gül E'nin 2,5 yaşındaki çocuğu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Demirler motosikletin üzerine düştü Feci şekilde can verdi

Çocuğun tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinden aracıyla kaçan H.C, polis ekiplerince yakalandı.

Polis, ölen kadının yakınlarının da geldiği olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

Demirler motosikletin üzerine düştü!İzmir'in Bornova ilçesinde, forkliftteki demirlerin sepetli motosikletin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
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Demirler motosikletin üzerine düştü! Feci şekilde can verdi

Demirler motosikletin üzerine düştü! Feci şekilde can verdi

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