Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında karar verildi

Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Savcı ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcının tutuklamaya sevk yazısında 6-8 Ekim olayları nedeniyle başsavcılık tarafından soruşturma yürütüldüğü, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki iller olmak üzere 32 ilde barikatlar kurularak yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle binalara, araçlara, ikametlere zarar verildiği ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edildi.



Yazıda dosya kapsamına göre "şüphelilerin atılı suçları işlediklerine dair haklarında kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu" kaydedilerek, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.

Tutuklama kararı

Sevk kararının ardından Demirtaş ve Yüksekdağ ile avukatları peş peşe Ankara 1. Sulh Ceza Hakimine ifade verdi.

Hakim, ifade işlemi sonucunda şüphelilerin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "kamuoyunda 6-7-8 Ekim Kobani olayları olarak bilinen olaylarda PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik ve kadın yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş bakanlarınca sosyal medya üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çağrılar yapıldığının basın yayın kuruluşlarına yansıdığı" ifade edildi.

"Bu çağrılar üzerine başta Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan iller olmak üzere toplam 32 ilde çıkan olaylarda 38 vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda güvenlik görevlisi ile vatandaşın yaralandığı, kamu binaları ve araçlarının yağmalanarak zarar gördüğü" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülke genelinde meydana gelen olaylar nedeniyle sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yöneticileri ve partileri ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/146757 soruşturma sayılı dosyası üzerinden 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' (TCK 302), 'nitelikli kasten adam öldürme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' (TCK 82), 'yağma' (TCK 149), 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' (TCK 109), 'mala zarar verme' (TCK 151, 152), 'kasten yaralama' (TCK 86), 'hırsızlık' (TCK 141, 142), 'iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal' (TCK 116/1-2-4, 119) suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma konusu olan terör olaylarının 32 ilde gerçekleşmesi nedeniyle soruşturma alanının genişliği, mağdur/müşteki ve şüpheli sayısının fazlalığına bağlı olarak delillerin toplanma işlemlerinin tamamlanması üzerine suç tarihi itibarıyla HDP Eş Genel Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmasını müteakip tutuklama talebi ile sevk edildikleri Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Eylül 2019 tarihli kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir."

Açıklamada, "soruşturma kapsamında, mevcut diğer şüpheliler yönünden de soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği" bildirildi.