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30.09.2019 - 22:49 | | İHA

Dengesini kaybedip gölete düştü... 16 yaşındaki gençten acı haber

Osmaniye merkeze bağlı Cevdetiye beldesi yakınlarında sulama kanalından kovayla su almaya çalışırken dengesini kaybedip düşen 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Dengesini kaybedip gölete düştü... 16 yaşındaki gençten acı haber

Cevdetiye beldesi yakınlarında DSİ'ye ait sulama kanalından kova ile su çekmeye çalışan 16 yaşındaki Mustafa Yedier bir anda dengesini kaybederek kanala düştü. Gözden kaybolan genç için olayı gören yakınları durumu hemen jandarmaya bildirdi

Kanalda arama yapan jandarma ekipleri Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerden yardım istedi.

Dengesini kaybedip gölete düştü... 16 yaşındaki gençten acı haber


Olay yerine gelen dalgıçlar kanalda yaptıkları arama sonucunda Musafa Yedier'in cesedini düştüğü yerden 150 metre ileride kanal içerisinde buldu. Sudan çıkartılan gencin cesedi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın soruşturması sürüyor.

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Dengesini kaybedip gölete düştü... 16 yaşındaki gençten acı haber

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