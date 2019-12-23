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23.12.2019 - 16:04 |

Deniz Çakır kimdir? Deniz Çakır diziye geri mi dönüyor?

Deniz Çakır kimdir? Birçok dizi ve filmde rol alan Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri döneceği konuşuluyor. Yeni bölüm fragmanında adı geçen Meryem yeniden diziye dönecek mi merak konusu. İşte Deniz Çakır ile ilgili merak edilenler, Deniz Çakır'ın dizileri...

Deniz Çakır kimdir? Deniz Çakır diziye geri mi dönüyor?

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem rolünde gördüğümüz Deniz Çakır'ın yeniden dizi kadrosuna katılacağı konuşuluyor. EDHO yeni bölüm fragmanında Meryem'in adının geçmesi seyircileri de heyecanlandırdı. Deniz Çakır'ın diziye dönüp dönmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır 31 Aralık 1982 Ankara doğumludur. İlk televizyon deneyimi olan Kadın İsterse'deki Alev rolüyle tanındı. Ama asıl çıkışını Yaprak Dökümü adlı dizideki Ferhunde karakteriyle yapmıştır.

DENİZ ÇAKIR DİZİLERİ

2004-2006           Kadın İsterse     Alev

2006- 2010         Yaprak Dökümü               Ferhunde Güven

2005      İki Arada Aşk      Gizem

2006      Evet Benim / İşte Benim               "Barmaid" Funda

2006      Avrupa Yakası    Serap-Konuk Oyuncu

2008      Kung Fu Panda  Usta Engerek

2008      Donkey Xote

2008      The Simpsons: Movie    Rod ve Todd Flanders

2008      Iron Man             Virginia "Pepper" Potts

2009      Kako Si?               Lidya

2009      40           Sevda Hemşire

2010      Iron Man 2          Virginia "Pepper" Potts

2011      Ya Sonra              Didem

2011      Cam       İpek

2011      İffet       İffet

2013      Muhteşem Yüzyıl             Şah Sultan

2014      Yasak    Calibe

2015      Konuşan Resimler

2015-2018           Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz            Meryem

2016      Altınsoylar          Ayşe

2019      Vurgun Reyhan Vardar

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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