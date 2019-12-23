Deniz Çakır kimdir? Deniz Çakır diziye geri mi dönüyor?
Deniz Çakır kimdir? Birçok dizi ve filmde rol alan Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri döneceği konuşuluyor. Yeni bölüm fragmanında adı geçen Meryem yeniden diziye dönecek mi merak konusu. İşte Deniz Çakır ile ilgili merak edilenler, Deniz Çakır'ın dizileri...
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem rolünde gördüğümüz Deniz Çakır'ın yeniden dizi kadrosuna katılacağı konuşuluyor. EDHO yeni bölüm fragmanında Meryem'in adının geçmesi seyircileri de heyecanlandırdı. Deniz Çakır'ın diziye dönüp dönmeyeceği yeni bölümde belli olacak.
DENİZ ÇAKIR KİMDİR?
Deniz Çakır 31 Aralık 1982 Ankara doğumludur. İlk televizyon deneyimi olan Kadın İsterse'deki Alev rolüyle tanındı. Ama asıl çıkışını Yaprak Dökümü adlı dizideki Ferhunde karakteriyle yapmıştır.
DENİZ ÇAKIR DİZİLERİ
2004-2006 Kadın İsterse Alev
2006- 2010 Yaprak Dökümü Ferhunde Güven
2005 İki Arada Aşk Gizem
2006 Evet Benim / İşte Benim "Barmaid" Funda
2006 Avrupa Yakası Serap-Konuk Oyuncu
2008 Kung Fu Panda Usta Engerek
2008 Donkey Xote
2008 The Simpsons: Movie Rod ve Todd Flanders
2008 Iron Man Virginia "Pepper" Potts
2009 Kako Si? Lidya
2009 40 Sevda Hemşire
2010 Iron Man 2 Virginia "Pepper" Potts
2011 Ya Sonra Didem
2011 Cam İpek
2011 İffet İffet
2013 Muhteşem Yüzyıl Şah Sultan
2014 Yasak Calibe
2015 Konuşan Resimler
2015-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem
2016 Altınsoylar Ayşe
2019 Vurgun Reyhan Vardar