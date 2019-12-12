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12.12.2019 - 18:21 |

Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri 2019 yılı sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı! 2019 MSB sorgulama ekranı

Millî Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini ile ön başvuru sonuçları ile müjdeli haber geldi. İşte başvuran binlerce adayı yakından ilgilendiren sonuç sorgulama ekranı...

Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri 2019 yılı sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı! 2019 MSB sorgulama ekranı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Millî Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

MSB SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.

 

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