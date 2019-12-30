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30.12.2019 - 05:58 |

Deniz seferlerine fırtına engeli

Son dakika haberine göre, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Deniz seferlerine fırtına engeli

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.

 

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