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04.12.2019 - 06:44 | | İHA / DHA

Deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul’da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara Bölgesi’nde etkili yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle BUDO ve İDO’nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Seferlere ilişkin BUDO ve İDO’nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı. 

İptal olan seferler şöyle:

İDO

07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı. 

BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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