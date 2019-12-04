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04.12.2019 - 23:15 | | AA/DHA

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Deniz ulaşımına fırtına engeli

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile saat 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle,

BUDO,

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

İDO,

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi

18.45-21:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi

 

 

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