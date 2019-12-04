04.12.2019 - 23:15 | | AA/DHA
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile saat 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle,
BUDO,
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
İDO,
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi
18.45-21:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi