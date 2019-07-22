Denizde kaybolan genÃ§ten acÄ± haber

BakÄ±rkÃ¶y YeÅŸilkÃ¶y sahilinde dÃ¼n akÅŸam saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda aÄŸabeyi ile birlikte denize giren Soner TaÅŸkÄ±n aÄŸabeyine dalga kÄ±randan denize atlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Buradan denize atlayan genÃ§ bir sÃ¼re sonra gÃ¶zden kayboldu. AÄŸabeyi hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Arama yapan ekipler havanÄ±n kararmasÄ±yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalara sabah devam etmek Ã¼zere bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±.Â

Bu sabah saatlerinde arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tekrar baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalara Deniz Polisi, Sahil GÃ¼venlik Ekipleri, Ä°BB ve KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Belediyesi arama kurtarma ekibi katÄ±ldÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Belediyesi'nde Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen genÃ§ten saatler sonra acÄ± haber geldi. TaÅŸkÄ±nâ€™Ä±n cansÄ±z bedeni saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda karadan yaklaÅŸÄ±k 100 metre aÃ§Ä±kta bulundu. YakÄ±nlarÄ± acÄ± haber ile yÄ±kÄ±ldÄ±. Sinir krizi geÃ§iren baba Sedat TaÅŸkÄ±n ve bazÄ± yakÄ±nlarÄ± baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Â Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken Baba Sedat TaÅŸkÄ±n arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan ekiplerin az olduÄŸunu sÃ¶yleyerek tepki gÃ¶sterdi.

KardeÅŸiyle birlikte denize giren aÄŸabey GÃ¶khan TaÅŸkÄ±n, "Buradan atladÄ± yÃ¼zdÃ¼. BoÄŸulduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Bende suya atladÄ±m. Can kurtarana haber verildi. Burada bizim canÄ±mÄ±zdan can gitti. BaÅŸka canlar yanmasÄ±n. Â Ä°nsan arama dedektÃ¶rÃ¼ yok ama maden arama dedektÃ¶rÃ¼ var. Ä°nsanlÄ±k bu mu? " diye konuÅŸtu. Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼neÅŸlenip yÃ¼zmeye devam etmesi ise dikkat Ã§ekti. Olay yerinde yapÄ±lan ilk incelemelerin ardÄ±ndan ceset, Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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