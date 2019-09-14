14.09.2019 - 21:34 |
Denizde yaşayan adı da 'deniz' ile başlayan hangi hayvanın diğer adı 'medüz'dür?
Güven Bana yarışması bu akşam ekran gelirken sorular da yarışmacıları zorluyor. Bu sorulardan bir tanesi de şeklinde peki doğru yanıt nedir?
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasının bu akşam yeni bölümü ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde birbirinden zor sorular soruldukça yarışmacılar da zor anlar yaşıyor. Bu akşamki bölümde yarışmacılar "" sorusunu cevaplamakta zorlandı. Peki doğru yanıt nedir?
Cevap: Denizanası
Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandıÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Çankırı'da akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ise şehir merkezinde hissedildi.