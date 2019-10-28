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28.10.2019 - 12:45 | | DHA

Denizden kamyon dolusu lastik çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda yaptığı deniz dibi temizliğinde dalgıçlar, kamyon kasasını dolduracak kadar araç lastiği çıkardı.

Denizden kamyon dolusu lastik çıktı

Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kaleiçi Yat Limanı ve Kaleiçi Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yaptı. Belediye personeli dalgıç Suat Turgut ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz dibinden kamyon dolusu oto lastiği ve atık çıkardı. Yat Limanı'nda deniz dibi temizlik çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Nuri Nar, "Yat Limanı'na karışan 17 tatlı su kaynağının meydana getirdiği doğal sirkülasyon ve temizlik var. Deniz dibinde oluşan atıklar bu sirkülasyonu ve doğal temizliği engelliyor. Bu sirkülasyonun daha sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla temizlik yaptık. Deniz temizliği konusunda başta tur teknesi sahipleri ve limanı kullanan vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da "Kentimizin misafir odası olan Yat Limanı'nda temizlik çalışması yaptık. Aşağıda su sirkülasyonunu önleyen kirlilik, liman suyunun temiz gözükmesine engel oluyor. Deniz dibinde çok miktarda lastik var. Bir miktarını çıkarabildik. Çalışma devam edecek" dedi.

 

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