23.10.2019 - 14:28 | | DHA
Denize döktüler! Tam 2 ton...
Tekirdağ'da, kaçak olarak avlanan 2 ton midye ele geçirildi. Midyelerin Marmara Denizi’nin çeşitli noktalarından avlandığı tespit edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne kaçak yollarla midye avlandığı ve bu midyelerin bir araç ile satışa götürüldüğü yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak midyelerin taşındığı kamyonetin plakasını belirleyerek, geçiş güzergahında önlem aldı.
Polisin, Beyazköy civarında durdurduğu 22 AN 551 plakalı kamyonette yapılan aramada, 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheliye 1380'er lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen canlı midyeler polis tarafından denize bırakıldı.
Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.