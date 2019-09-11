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11.09.2019 - 17:15| DHA

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşıyan kamyonun denize pis su bırakması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Denize kamyonun kasasındaki pis suyu boşaltan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Kurucaşile ilçesinde bulunan limanda 61 K 22316 plakalı balık taşıma kamyonu, limanda kasasını denize doğru yanaştırarak tahliye borusundan denize pis suyu boşalttı. Kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri denize boşaltan kamyonu gören balıkçılar, cep telefonlarıyla görüntü çekerek, sürücüye kokuya neden olması ve denize atık bırakması nedeniyle tepki gösterdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

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