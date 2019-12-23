Denizli hava durumu bugün nasıl? 23 Aralık Denizli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde bu haftanın nasıl geçeceği ile ilgili son dakika tahminleri yapıldı. Peki, hava sıcaklıklarının düşeceği ve sağanak yağışın beklendiği bölgeler arasında Denizli de var mı? Bugün Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

DENİZLİ HAVA DURUMU NASIL?

Ege Bölgesinde bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle İzmir, Manisa ve Denizli'de kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

23 ARALIK SAATLİK DENİZLİ HAVA DURUMU