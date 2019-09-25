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25.09.2019 - 08:58 |

Denizli hava durumu nasıl? Meteoroloji Denizli'de bugün hava nasıl?

Denizli hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli hava durumu ile ilgili son dakika tahminlerini yaptı. Ege Bölgesi için dün yapılan sağanak uyarısının ardından İzmir'de hayat olumsuz etkilendi. Peki, Denizli'de hava durumu nasıl?

Denizli hava durumu nasıl? Meteoroloji Denizli'de bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından, gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle kentteki birçok ev ve işyerini su bastı. Su baskınları sonucu birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Mağdur olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken kendi imkânları ile evlerindeki suları tahliye etti. Trafikteki çok sayıda araç da yolların göle dönmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Ayrıca, sağanak yağış nedeniyle Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nde de su baskını yaşandı. Görevli polis memurları, itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkânları ile polis merkezinin içinde ve bahçesindeki suları tahliye etti.

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