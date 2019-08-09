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09.08.2019 - 18:36| DHA

Denizli'de deprem sırasında yükselen toz bulutunun nedeni belli oldu

Denizli'de dün merkez üssü Bozkurt ilçesi olan Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğündeki deprem sırasında Çardak ilçesindeki Maymun Dağları'nda yükselen toz bulutunun nedeni belli oldu. Toz bulutuna depremle birlikte yaşanan heyelanın neden olduğu tespit edildi.

Denizli'de deprem sırasında yükselen toz bulutunun nedeni belli oldu

Bozkurt'ta dün meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem sırasında Denizli-Afyonkarahisar il sınırındaki Maymun Dağları'ndan ve yakınındaki kum ocağından toz bulutu yükseldi. Ardından da dağdan kaya parçaları koparak yuvarlandı.

Denizlide deprem sırasında yükselen toz bulutunun nedeni belli oldu

Maymun Dağları ile Denizli-Afkonkarahisar karayolu arasındaki daha önce kum ocağı olarak kullanılan bölgede de toprak kayması oldu. Bu sırada yükselen toz bulutu, yoldan geçen araç sürücüleri tarafından görüntülendi.

Toz bulutunun depreme bağlı olarak yaşanan heyelandan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Denizlide deprem sırasında yükselen toz bulutunun nedeni belli oldu

 

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