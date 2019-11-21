MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriDenizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
21.11.2019 - 16:05 | | DHA

Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşağa çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı minibüs, duvara çarpıp, devrildi. Kazada, minibüsteki Ahmet Özkan (63) öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Mehmet Yıldız yönetimindeki 20 BU 710 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta karşıya geçmeye çalışan Adem Ali Atik yönetimindeki 09 ACK 189 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki duvara çarpıp, devrildi. Kazada araçtan fırlayan Ahmet Özkan, öldü, sürücü Yıldız ile Ayşe Yıldız, Yavuz Süleyman Yıldız ve Cennet Yıldız yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Özkan'ın cansız bedeni ise yapılan otopsinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.

 

Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştüBrezilya'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi'nin resmi sitesi zaman zaman çöküyor

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi'nin resmi sitesi zaman zaman çöküyor

Tam 1 saat alev alev yandı!

Tam 1 saat alev alev yandı!

Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 ölü

Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 ölü

Yasak Elma 58. bölüm fragmanı yayınlandı! Dengeler allak bullak oldu

Yasak Elma 58. bölüm fragmanı yayınlandı! Dengeler allak bullak oldu

Sıradaki Haber