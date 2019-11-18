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18.11.2019 - 16:53 | | DHA

Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama

Denizli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince geçen cuma günü kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Aralarında şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirtilen 3'ü muazzaf asker 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

14 yaşındaki kıza, öz amcası 4 yaşından itibaren istismarda bulunmuş!İzmit’te, saçlarını yolup, saatlerce kendisini banyoya kilitleyen, son olarak da intihara teşebbüs eden 14 yaşındaki E.A.'ya 4 yaşından beri öz amcasının cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Babasının ve dedesinin 'olayı kapatalım' dediği küçük kızın annesi, tüm tehditlere karşın şikayetçi oldu. Tutuklanan evli ve 1 çocuk babası amcanın yargılanmasına yarın başlanacak.
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