Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince geçen cuma günü kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Aralarında şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirtilen 3'ü muazzaf asker 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14 yaşındaki kıza, öz amcası 4 yaşından itibaren istismarda bulunmuş!İzmit’te, saçlarını yolup, saatlerce kendisini banyoya kilitleyen, son olarak da intihara teşebbüs eden 14 yaşındaki E.A.'ya 4 yaşından beri öz amcasının cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Babasının ve dedesinin 'olayı kapatalım' dediği küçük kızın annesi, tüm tehditlere karşın şikayetçi oldu. Tutuklanan evli ve 1 çocuk babası amcanın yargılanmasına yarın başlanacak.