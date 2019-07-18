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18.07.2019 - 19:33| İHA

Denizli'de korkunç cinayet! Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü

Denizli’de bir kadın evinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Denizli'de korkunç cinayet! Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü

Edinilen bilgilere göre olay, Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Uşak’ın Karahallı ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Asiye Şanlı (48) isimli kadından bir süre haber alınmayınca ve çalıştığı iş yerine dün gece gitmeyince arkadaşları öğlen saatlerinden Şanlı’nın oturduğu eve geldi. Kapıyı açıp giren arkadaşları Şanlı’yı evde cansız yatarken görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Denizlide korkunç cinayet Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Şanlı’nın öldüğünü tespit etti. Ardından evi güvenlik kordonuna alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk tespitlerde Şanlı’nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri cinayetin zanlısı olarak ismi henüz tespit edilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. İncelemelerin ardından Şanlı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Denizlide korkunç cinayet Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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