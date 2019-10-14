MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDenizli’de kuduz alarmı! Karantinaya alındı
14.10.2019 - 13:48 | | İHA

Denizli’de kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir hayvan çiftliğinde görülen kuduz vakasının ardından mahalleye hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklanarak, bölge karantinaya alındı.

Denizli’de kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Çivril ilçesinin Menteş Mahallesi'nde bulunan özel bir büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen kuduz vakası olayının ardından kontrol altına alınan çiftlik ve bulunduğu mahalleye hayvanların giriş ve çıkışları yasaklandı. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce çiftlik içerisinde bulunan bir inekte görülen kuduz durumu sonrası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çevrede ilaçlama çalışması başlattı. İnekten alınan numuneler İzmir’de kontrol edilmesinin ardından hastalığın kuduz vakası olduğu belirtildi.

Çiftlik denetim ve kontrol altına alınırken, Menteş Mahallesi'ne hayvanların giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtildi. İddialara göre, kuduz hastalığının çiftliğe giren bir tilkiden bulaştığı öğrenildi.

 

 

Araç hurdaya döndü! 3 arkadaş öldüGaziantep’te bir aracın direğe çarpması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TEM'de TIR yangını! Trafik ulaşıma kapatıldı

TEM'de TIR yangını! Trafik ulaşıma kapatıldı

Kapadokya'da 157 kaçak yapı yıkıldı

Kapadokya'da 157 kaçak yapı yıkıldı

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Alkollü sürücü dehşeti!

Alkollü sürücü dehşeti!

Sıradaki Haber