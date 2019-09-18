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18.09.2019 - 14:33 | | DHA

Denizli'de okul müdürü kazada yaralandı

Denizli'de Acıpayam ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü okul müdürü Melahat Canbaz (38), yaralandı.

Denizli'de okul müdürü kazada yaralandı

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Gölcük Mahallesi Akşar yolu Karapınar mevkisinde meydana geldi. Gölcük Mahallesi'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Melahat Canbaz, göreve giderken yönetimindeki 20 KC 284 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti.

Otomobil, yoldan çıkıp içinde bir miktar su bulunan su kanalına uçtu. Yan yatan otomobilin sürücüsü Canbaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralı Melahat Canbaz'ı Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Canbaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
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