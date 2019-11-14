Denizli’de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan ilçesi Tosunlar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Denizli istikametine seyir halinde olan İsmet Öncü idaresindeki 20 TE 385 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonrası sürücü Öncü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazaya müdahale ederek Öncü’yü sıkıştığı yerden çıkardı. Öncü ardından 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.