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14.11.2019 - 12:41 | | İHA

Denizli’de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen ticari aracın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli’de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan ilçesi Tosunlar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Denizli istikametine seyir halinde olan İsmet Öncü idaresindeki 20 TE 385 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonrası sürücü Öncü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazaya müdahale ederek Öncü’yü sıkıştığı yerden çıkardı. Öncü ardından 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    “U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden olduErzurum’da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
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