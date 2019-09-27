MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDeprem çantasında bulunması gerekenler | AFAD deprem çantasında neler olmalı?
27.09.2019 - 07:48 |

Deprem çantasında bulunması gerekenler | AFAD deprem çantasında neler olmalı?

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem vatandaşları korkuttu. Yaşanan şiddetli depremin ardından artçıların meydana gelmesi birçok kişinin geceyi dışarıda geçirmesine neden oldu. Peki, deprem öncesi nasıl önlemler alabiliriz? Deprem çantasında bulunması gerekenler neler? AFAD acil durumlarda ve deprem çantasında neler olması gerektiğini açıkladı.

Deprem çantasında bulunması gerekenler | AFAD deprem çantasında neler olmalı?

Depremden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin bulunduğu deprem çantasının hazır olması hayat kurtarabilir. Bu sebeple deprem çantasının hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması gerekiyor. Peki, deprem çantasında neler olmalı? AFAD, vatandaşları konu ile ilgili bilgilendiriyor. İşte deprem çantasında bulunması gerekenler...

DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

İstanbul'un zor gecesi! Kabus sonrası ilk gün...Silivri açıklarında dün meydana gelen 5.8’lik depremin ardından İstanbul'da artçı depremler gelmeye devam ediyor. Gece boyunca devam eden artçılar sabah saatlerinde de etkisini hissettirdi. Marmara Denizi'nde saat 05.55'te yerin 7.8 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.37'de de Silivri açıklarında 2.7, saat 07.04'te yine Marmara Denizi'nde 2.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. Yaşanan depremin ardından evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda, sahilde ve camilerde kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak eşyalarını evlerine taşıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

Sıradaki Haber