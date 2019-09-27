Deprem çantasında bulunması gerekenler | AFAD deprem çantasında neler olmalı?

Depremden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin bulunduğu deprem çantasının hazır olması hayat kurtarabilir. Bu sebeple deprem çantasının hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması gerekiyor. Peki, deprem çantasında neler olmalı? AFAD, vatandaşları konu ile ilgili bilgilendiriyor. İşte deprem çantasında bulunması gerekenler...

DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)