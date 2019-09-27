Deprem çantasında bulunması gerekenler | AFAD deprem çantasında neler olmalı?
İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem vatandaşları korkuttu. Yaşanan şiddetli depremin ardından artçıların meydana gelmesi birçok kişinin geceyi dışarıda geçirmesine neden oldu. Peki, deprem öncesi nasıl önlemler alabiliriz? Deprem çantasında bulunması gerekenler neler? AFAD acil durumlarda ve deprem çantasında neler olması gerektiğini açıkladı.
Depremden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin bulunduğu deprem çantasının hazır olması hayat kurtarabilir. Bu sebeple deprem çantasının hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması gerekiyor. Peki, deprem çantasında neler olmalı? AFAD, vatandaşları konu ile ilgili bilgilendiriyor. İşte deprem çantasında bulunması gerekenler...
DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)